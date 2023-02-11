Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir"

YABANCI KARARI!

TFF, Süper Lig kulüpleri, Gaziantep ve Hatayspor'dan 'yabancı' transferi yaparsa; o isimler 9. yabancı olarak sahada yer alabileceğini açıkladı. Ayrıca TFF, '1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapmaya karar verdi.

Yardım kesintisi 'Yayın geliri' üzerinden yapılacak.