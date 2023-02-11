İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı! Hatayspor ve Gaziantep FK için karar
Spor

TFF açıkladı! Hatayspor ve Gaziantep FK için karar

TFF, depremden etkilenen kulüplerin çekilme taleplerini kabul etti. Ligden çekilen takımlar, fikstürde bundan sonra oynayacağı maçlarda 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve rakiplerine 3 puan verilecek.

11 Şubat 2023 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Hatayspor ve Gaziantep FK için karar
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir"

YABANCI KARARI!

TFF, Süper Lig kulüpleri, Gaziantep ve Hatayspor'dan 'yabancı' transferi yaparsa; o isimler 9. yabancı olarak sahada yer alabileceğini açıkladı. Ayrıca TFF, '1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapmaya karar verdi.

Yardım kesintisi 'Yayın geliri' üzerinden yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.