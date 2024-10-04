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Spor

TFF açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

4 Ekim 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçları kadrosu açıklandı.

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.

Daha önce 2 kez A Milli Takım forması giyen Ahmed Kutucu da uzun bir aradan sonra yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmaı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

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