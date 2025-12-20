İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

TFF açıkladı! İşte El Bilal Toure kararı...

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazı reddetti. Kurul ayrıca Beşiktaş Kulübü ve yöneticilerine verilen para cezalarını da onadı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 18:14
TFF açıkladı! İşte El Bilal Toure kararı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye verdiği 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle El Bilal Toure'ye verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği duyuruldu.

Ayrıca kurul, Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını da onadı. Aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın da itirazının reddedildiği kaydedildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübüne sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını onadı.

Kurul, Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a kulüp sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasında indirime gitti. İndirim sonrasında Bakır'ın cezası 7 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon lira olarak düzeltildi. Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübüne aynı gerekçeyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezası da yapılan indirimle 1 milyon 350 bin lira oldu.

  • TFF Tahkim Kurulu
  • El Bilal Toure
  • Para cezası

