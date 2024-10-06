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Spor

TFF açıkladı! İşte Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini açıkladı. Günün iki önemli maçı olan Galatasaray-Alanyaspor müsabakasında Yaşar Kemal Uğurlu görev alacakken Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında ise Sarper Barış Saka VAR'da olacak. İşte detaylar...

6 Ekim 2024 Pazar 12:26 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri
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Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.

Bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR'ları şöyle:

13.30 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor: Ümit Öztürk

16.00 Adana Demirspor - Samsunpor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

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