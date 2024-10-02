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Spor

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'deki 8. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

2 Ekim 2024 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'deki 8. hafta hakemleri
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Haftanın açılışında Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya, Trabzonspor ise Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı bay geçecek.

Ligde 8. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 8. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol

Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar

Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

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