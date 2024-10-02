TFF açıkladı! İşte Süper Lig'deki 8. hafta hakemleri

Haftanın açılışında Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya, Trabzonspor ise Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı bay geçecek.

Ligde 8. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 8. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol

Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar

Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu