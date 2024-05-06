İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2842
  • EURO
    34,7996
  • ALTIN
    2408.75
  • BIST100
    10255
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı! İşte Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri
Spor

TFF açıkladı! İşte Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte detaylar...

6 Mayıs 2024 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.