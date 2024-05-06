Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.