İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8534
  • EURO
    51,7212
  • ALTIN
    7274.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı: Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları
Spor

TFF açıkladı: Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları

TFF, Galatasaray-Konyaspor maçında iptal edilen gole ait VAR konuşmalarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda hakemler arasındaki diyalog ve karar süreci yer aldı.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2026 Salı 20:12 - Güncelleme:
TFF açıkladı: Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları
ABONE OL

TFF, Galatasaray'ın tepki gösterdiği Konyaspor maçında iptal edilen golün VAR konuşmalarını yayınladı.

İşte iptal edilen goldeki VAR ve Atilla Karaoğlan arasındaki konuşma:

- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Tamam."

- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?

- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.

- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

- Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.

- Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.

- Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.

- Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."

- VAR: Doğrudur, tamamdır.

VAR kayıtları;

  • TFF Galatasaray-Konyaspor
  • VAR konuşmaları
  • hakem kararı

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.