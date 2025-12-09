İSTANBUL 11°C / 7°C
9 Aralık 2025 Salı
TFF açıkladı! Kritik maçın adresi belli oldu

TFF, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı play-off yarı finalinin 26 Mart 2026'da Beşiktaş Park'ta yapılacağını duyurdu. Milliler, yeni stattaki dördüncü maçına çıkacak.

9 Aralık 2025 Salı 18:21
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı müsabaka 26 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynacağı karşılaşmanın yer ve saatini açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Milli Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti" ifadelerine yer verildi.

