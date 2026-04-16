İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7711
  • EURO
    52,9642
  • ALTIN
    6896.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı: Maçlarda saygı duruşu yapılacak
Spor

TFF açıkladı: Maçlarda saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
TFF açıkladı: Maçlarda saygı duruşu yapılacak
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.