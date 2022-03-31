TFF açıkladı! Menajerlere en çok para ödeyen kulüp...

TFF'den yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig kulüpleri, menajerlere toplamda 14 milyon 797 bin 459,59 lira, 13 milyon 319 bin 551,24 avro ve 50 bin dolar ödemede bulundu.

Fenerbahçe 6 milyon 526 bin 975,65 avro ve 7 milyon 891 bin 516,59 lirayla menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp olurken, Galatasaray 4 milyon 157 bin 656,11 avro ve 1 milyon 754 bin 363 lirayla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'den Beşiktaş 2 milyon 63 bin 169,48 avro ve 1 milyon 310 bin 56 lira, Gaziantep FK 486 bin 750 avro ve 3 milyon 141 bin 524 lira, Fatih Karagümrük 85 bin avro ve 200 bin lira, Çaykur Rizespor 50 bin avro ve 672 bin 448 lira, Hatayspor da menajerlere 500 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Samsunspor 85 bin avro ve 709 bin 30 lira, Altınordu da 483 bin 700 lira menajer ücreti verdi.