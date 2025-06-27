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Spor

TFF açıkladı! Montella'nın sözleşmesi uzatıldı

TFF, Vincenzo Montella ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanğlu ve Vincenzo Montella'nın katılımıyla 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te imza töreni düzenlenecek.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 20:02 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Montella'nın sözleşmesi uzatıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanacağını duyurdu.

Vincenzo Montella ile 30 Haziran Pazartesi günü yeni sözleşme imzalanacağı ve bir imza töreni yapılacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile A Millî Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasındaki sözleşmesinin yenilenmesi konusunda İtalyan teknik adam ile anlaşmaya varılmıştır.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'nın katılımıyla 30 Haziran Pazartesi günü konuya ilişkin bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak etkinlik, saat 13.00'te başlayacaktır."

  • Vincenzo Montella
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