Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanacağını duyurdu.

Vincenzo Montella ile 30 Haziran Pazartesi günü yeni sözleşme imzalanacağı ve bir imza töreni yapılacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile A Millî Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasındaki sözleşmesinin yenilenmesi konusunda İtalyan teknik adam ile anlaşmaya varılmıştır.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella'nın katılımıyla 30 Haziran Pazartesi günü konuya ilişkin bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak etkinlik, saat 13.00'te başlayacaktır."