28 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

TFF açıkladı! Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

