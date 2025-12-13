İSTANBUL 13°C / 8°C
TFF açıkladı! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş Kulübü ile Başkan Serdal Adalı'ya verdiği cezaları kaldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu, karara ilişkin açıklamayı resmi internet sitesinden duyurdu.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.

Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.

