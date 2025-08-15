İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8927
  • EURO
    47,9264
  • ALTIN
    4384.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı! Türkiye Kupası için yeni format
Spor

TFF açıkladı! Türkiye Kupası için yeni format

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Kupa 'da yeni sezon değişiklikler olacak.

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 19:33 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Türkiye Kupası için yeni format
ABONE OL

TFF, yeni sezonda Ziraat Türkiye Kupası formatıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

GRUPLARDA 4 MAÇ

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

GEÇEN SEZON NASILDI?

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda gruplarda 4 takım yer almıştı. Her takım, 3 rakibiyle bir maç yapmış ve maçlar kura sonucu (iç saha- deplasman) belirlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.