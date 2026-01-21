İSTANBUL 9°C / 6°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu
Spor

TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini açıkladı. Türkiye Kupası'nda bu sezonun finali 24 Mayıs'ta oynanacak. İşte detaylar...

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final, Yarı Final ve Final tarihleri açıklandı.

TFF'nin açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final, Yarı Final ve Final tarihleri belli oldu. Buna göre, Çeyrek Final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

