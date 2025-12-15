İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nda VAR kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine giderek VAR uygulamasını genişletti. Yapılan açıklamaya göre Video Yardımcı Hakem sistemi, 2025-2026 sezonundan itibaren kupa müsabakalarında grup maçlarından itibaren kullanılacak.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nda VAR kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir statü değişikliğine gitti.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı duyuruldu.

Federasyonun açıklamasında,

"TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Türkiye Kupası'nda VAR uygulaması turnuvanın grup müsabakalarından itibaren devreye alınmış olacak.

Daha önce kupada grup müsabakalarında VAR uygulaması kullanılmazken eleme aşaması maçlarında kullanılıyordu.

