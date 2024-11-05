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Spor

TFF açıkladı! Yasa dışı bahise dev ceza

Yasa dışı bahis kurumlarının reklamının yapılmasının 3'üncü ve sonrasındaki tekrarlarında 3 puan silme cezası verilecek.

DHA5 Kasım 2024 Salı 14:38 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Yasa dışı bahise dev ceza
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İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesinde talimat değişikliğine gitti. Bununla birlikte yasa dışı bahis kurumlarının reklamlarının yanı sıra söz konusu kuruluşların iştirakleri ve bu kuruşları çağrıştıracak şekilde tanıtım ve reklam yapılması da talimatlara dahil edildi.

Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Gaziantep FK'nın başkanları Bedirhan Durak ile Memik Yılmaz, yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda reklam panolarında yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bedirhan Durak ve Memik Yılmaz'a PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 200'er bin TL para cezası verilmişti.

3'ÜNCÜ VE SONRASINDAKİ İHLALLERDE PUAN SİLME CEZASI VERİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol disiplin talimatının 57'nci maddesinde değişikliğe gitti. Firma reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis kuruluşlarını çağrıştıracak şekilde tanıtım ve reklam yapılmasının suç sayılması da talimatnameye eklendi.

Bu talimatlara uymayan kulüpler, ilk ihlalde 2 milyon 500 bin TL para cezası alacak. Yasağın ikinci kez gerçekleşmesi halinde para cezası 5 milyon TL'ye çıkacak. Talimatın 3'üncü kez ihlal edilmesi halinde 10 milyon TL para cezasının yanı sıra kulüpler 3 puan silme cezası da alacak. 3'üncü ihlalin ardından takip eden her bir ihlal için 10 milyon TL para cezası ve 3 puan silme cezası tekrarlanacak.

TFF Futbol Disiplin Talimatında yer alan 57'nci madde şu şekilde:

"Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000 TL ikinci ihlalde 5.000.000 TL, üçüncü ihlalde 10.000.000 TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000 TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000 TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir."

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