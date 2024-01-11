İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0101
  • EURO
    33,0448
  • ALTIN
    1960.9
  • BIST100
    7920.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF, Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı
Spor

TFF, Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı

TFF, 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yıl dönümünde andı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
TFF, Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık için vefat yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 senesinde elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık. ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.