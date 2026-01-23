İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti
Spor

TFF, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin yaptığı itirazları reddetti.

AA23 Ocak 2026 Cuma 23:01 - Güncelleme:
TFF, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

  • TFF Tahkim Kurulu
  • Hak Mahrumiyeti Cezası
  • Bahis Oynama

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.