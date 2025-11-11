27 Ekim tarihinde hakemler üstünden başlayan bahis operasyonunda beklenen aşamaya geçildi. TFF, liglere verilen milli arada 1024 futbolcunun ismini açıkladı. Süper Lig'den tam 27 isim var. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu, PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'den ise açıklanan bir futbolcu yok. Alanyaspor'dan tam 4 futbolcu açıklandı; İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt. PFDK sevklerinin 57. maddeden yapıldığı vurgulandı

2. VE 3'ÜNCÜ LİG ERTELENDİ

Süper Lig ve 1. Lig normal akışında devam edileceğini bildiren TFF, şu açıklamayı da yaptı: "Kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir."

47 FUTBOLCU İNCELEME ALTINDA

Bahis soruşturmasıyla ilgili aralarında aktif Süper Lig oyuncularının da olduğu, ismi açıklanmayan 47 futbolcu ilgili durum, tıpkı hakem Zorbay Küçük gibi TC kimlik numaralarıyla başkaları tarafından açıldığı şüphesiyle duyurulmadı. TFF bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı: "Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir."