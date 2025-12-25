İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

TFF, bahis soruşturmasında 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

