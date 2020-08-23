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Spor

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan vefat etti.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 12:15 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:15
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TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun başkan vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Zeki Baykan'a Allah'tan rahmet; başkan vekilimiz Sayın Mehmet Baykan, ailesi, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Zeki Baykan'ın cenazesinin bugün Konya Külahcı Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

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