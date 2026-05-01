İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1864
  • EURO
    53,0907
  • ALTIN
    6666.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 76. FIFA Olağan Kongresi'ne katıldı
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 76. FIFA Olağan Kongresi'ne katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 76. olağan kongresine katıldı.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 10:22
ABONE OL

Kanada'nın Vancouver şehrinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın üst düzey yöneticileri ve üye ülke federasyon delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Geçtiğimiz yıla dair gerçekleştirilen faaliyetlerin, mali tabloların ve komite raporlarının değerlendirildiği kongrede üye ülke federasyonlar tarafından sunulan öneriler görüşülürken; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkların son durumu, kadın futbolunun gelişimi doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler ve ırkçılığa karşı küresel olarak kararlı bir şekilde sürdürülen mücadele de kongrenin gündem maddeleri arasında yer aldı.

  • TFF Başkanı
  • Ibrahim Hacıosmanoğlu
  • FIFA Kongresi

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.