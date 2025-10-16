İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan İtalya Futbol Federasyonu'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 20:07
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan İtalya Futbol Federasyonu'na ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

15-17 Ekim tarihleri arasında Napoli'de düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumuna (MED) katılmak üzere İtalya'da bulunan Hacıosmanoğlu, ziyarette mevkidaşı Gravina ile iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

