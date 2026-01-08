İSTANBUL 16°C / 3°C
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Antalyaspor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u ziyaret etti.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesisleri gezen Hacıosmanoğlu'nun, A takım çalışma alanları, altyapının mevcut durumu ve kulüp bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den bilgi aldığı kaydedildi.

Ardından gerçekleştirilen toplantıda ise, sürdürülebilir gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe de yer aldı.

Perçin'in, ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ettiği ifade edildi.

