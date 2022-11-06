TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor'a ziyaret

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Büyükekşi, ziyareti sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Büyükekşi'ye, TFF İcra Kurulu üyeleri ve başkan vekilleri Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali eşlik etti.

Ziyarette Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraberindekilere plaket verdi ve Trabzonspor forması hediye etti.