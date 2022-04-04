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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

DHA4 Nisan 2022 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:43
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktı.

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