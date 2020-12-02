TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Nihat Özdemir’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."