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  • TFF Başkanı Nihat Özdemir: ''Yabancı sayısı 3 sezonda 14'ten 8'e düşecek''
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: ''Yabancı sayısı 3 sezonda 14'ten 8'e düşecek''

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı Riva'da buluştu. 6 saatlik görüşmede maç takvimi ve yabancı sınırlaması görüşüldü.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:27
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.

Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.

YABANCI SINIRI: 3 SEZONDA 14'TEN 8'E

Kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.

Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.

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