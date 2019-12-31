İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9504
  • EURO
    6,6746
  • ALTIN
    291.205
  • BIST100
    114720
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni yıl mesajı yayımladı
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni yıl mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl mesajı yayımladı.

AA31.12.2019  12:50 - Güncelleme: 31.12.2019  12:50
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Özdemir TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha tamamlıyor, yeni umutlarla 2020 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Her dönem ihtiyaç duyduğumuz sağduyu, huzur, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi, rekabetin dostluk, barış ve kardeşlik ruhundan ödün vermeden saygı ve Fair Play ilkeleri çerçevesinde yaşanması, yeni yıldaki en büyük beklenti ve dileğimiz." ifadelerini kullandı.


Nihat Özdemir, 2019'da ülkece büyük bir başarı ile düzenledikleri UEFA Süper Kupa organizasyonunun gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Şimdi sıra, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye yakışır şekilde düzenlemekte. Kusursuz bir organizasyon için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve 15 yıl sonra yine eşsiz bir finale ev sahipliği yapacağımızdan hiç kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.


2020 yılıyla ilgili beklentilerini de aktaran Özdemir, şu görüşlere yer verdi:


"A Milli Takımı'mızla büyük heyecanını yaşayacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin 60'ıncı yıl dönümünde de en yükseğe ulaşmak için hep birlikte omuz omuza vereceğimize inancım tam. Ay-Yıldızlı futbolcularımızla birlikte 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımızın yanı sıra uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle; 2020 yılının bütün futbol ailemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı kutluyorum."

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sızma girişiminde ağır darbe aldı
Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Nota verdiler
Nota verdiler

Nota verdiler

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Lahey'i işaret etti ama...
Lahey'i işaret etti ama...

Lahey'i işaret etti ama...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.