IHA 10 Mayıs 2020 Pazar 10:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:29

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Engelliler Haftası’nın tüm engelli bireylerimizin haklarının korunması için toplumsal farkındalık oluşturmasını ve onların yaşamlarının daha kolaylaşması için de vesile olmasını diliyorum. Tüm dünya olarak yeni tip korona virüs salgını yüzünden zor bir dönemden geçiyoruz fakat hep birlikte bugünleri aşıp, engelli vatandaşlarımız ve sporcularımız ile geçmişte kazandığımız başarılara ulaşmak için kaldığımız yerden yeniden başlayacağız.

Futbol Federasyonu olarak tüm engellilerimizin yanındayız. Özellikle onların spor azminin, yüksek spor potansiyelinin farkındayız. Engelli sporcularımız; başarılarıyla daima toplumun rol modeli Birçok insana yön veriyor ve ilham kaynağı oluyorlar. Bu nedenle engellilerimizin sosyal hayata katılımı açısından sporcularımızın başarılarını ayrı bir şekilde önemsiyoruz.

Federasyon olarak 4 engelli federasyonumuzla uzun yıllardır iş birliği içerisinde olmaktan da çok mutluyuz. Engelli futboluna; destek amacıyla oluşturduğumuz Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu’muz bizler için önemli bir köprü olmakta. Bugüne dek, çalışma imkanı bulduğumuz Özel Sporcular Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA’nın da dikkatini çeken önemli projelere imza attık, verimli çalışmalar gerçekleştirdik.

Her dönem onlara maddi ve manevi desteklerimiz sürecek. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını önemli başarılarla aldık, spora döneceğimiz önümüzdeki süreçte aynı noktadan yeni başarılara koşacağımızdan eminim. TFF ailesi olarak en kısa sürede engelli dostlarımızla bir arada olmayı umuyor, ülkemizi daima gururlandıran sporcularımız ile tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."