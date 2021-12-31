TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı

AA 31 Aralık 2021 Cuma 12:33 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:33

Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, pandemi etkisinde hissedilen bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Yeni yılda tüm isteklerinin dünyanın tam anlamıyla normale dönmesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yeni umutlarla girdiğimiz 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Futbolda barış, dostluk ve fair play ortamının hakim olduğu bir yıl geçirmeyi umduklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti :

"A Milli Futbol Takımı, yeni yılın ilk döneminde mart ayında, Dünya Kupası finalleri için play-off maçları oynayacak. 2022'nin Türkiye için Dünya Kupası yılı olmasını diliyorum. İnşallah 20 yıllık özlemi bitireceğiz ve halkımızı mutlu edeceğiz. Uygulamaya konulacak yeni yapısal değişikliklerin Türk futbolunu ve Türk sporunu daha ileriye taşımasını arzu ediyorum. Bizlere yıl içerisinde unutulmaz başarılar kazandıran tüm takım ve sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Bu vesileyle vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri rahmet ve minnetle anıyorum. 2022'nin tüm futbol ailemize, milletimize ve insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle yeni yılınızı kutluyorum."