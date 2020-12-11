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Spor

TFF Başkanı Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Özdemir'in son testi negatif sonuçlandı.

11 Aralık 2020 Cuma 15:42 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 15:42
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