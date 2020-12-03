TFF Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü açıklaması

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizdeki hem de dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını, eşitlik adına toplumda bir farkındalık oluşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Engellilere destek olmak ve onların sorunlarına çözüm için çalışmanın TFF için her zaman öncelik olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Engellilerimize spor imkanı sunarak onların toplumla bütünleşmeleri konusunda daima gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2006 yılında engelli futboluyla yollarımız kesişmişti. Bu tarihten itibaren dört Engelli Federasyonumuz ile birlikte engelli futbolunda önemli mesafeler kat ettik ve büyük başarılara imza attık. Özellikle sporcularımızın azim ve kararlılıkları, yılmadan verdikleri mücadeleyle bu çalışmalarımızı uluslararası şampiyonluklarla taçlandırdık. Avrupa'da söz sahibi olmamızda elbette benden önceki Futbol Federasyonu Başkanlarımız ve Yönetim Kurullarının önemli rolü ve engelli futboluna büyük destekleri oldu, onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni kupalar için Engelli Federasyonlarımız ile iş birliği içerisinde olacağız ve kendilerine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin bir an önce atlatılıp engelli sporcularla yakalanan başarılara geri dönüleceğine inandığını aktaran Nihat Özdemir, "Ülkemizi her daim gururlandıran, kazandıkları tüm başarılar ile bayrağımızı dalgalandıran, hayata tutunuşlarıyla bizlere ilham kaynağı olan tüm engelli sporcularımıza ve tüm engelli bireylerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

