Daha önce adaylık başvurusu yapan dört kişinin, seçime katılabilmek için öngörülen 294 delegeden 5’te birinin imzasını alması şartını yerine getiremediği bildirildi.

Genel Kurul’da başkanlık divanının seçiminden sonra; TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu aday listeleri divana teslim edilecek. Futbol Federasyonu başkanı Hüsnü Güreli’nin yapacağı konuşmanın ardından denetleme kurulu raporu okunacak ve bir önceki yönetimin mali ile idari açıdan ibrasına geçilecek. Daha sonra başkan adayı Nihat Özdemir kürsüye gelerek konuşma yapacak ve seçime gidilecek. Özdemir’in yönetim kurulunda yer alacak isimler delegelere dağıtılacak, listeler oylamaya sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 69. başkanı olması beklenen Özdemir’in, atamayla işbaşına gelecek Tahkim, Disiplin ve Merkez Hakem Kurullarını ise birkaç gün içerisinde açıklayacağı ifade edildi.

Ağırlık Süper Lig’de

TFF genel kurulunda ağırlık süper lig kulüplerinde olacak. Başkan ve 6 delege ile temsil edilecek Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig başkanları ve birer, ikinci ve 3. Lig kulüp başkanları genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Statüye göre; Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme maçları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege genel kurula katılacak.

Ayrıca, bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları, FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda görev yapmış kişiler, FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler ve Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler oy kullanabilecekler.

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİ

Nihat Özdemir’in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop gibi isimler bulunuyor. Listede yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise Hamit Altıntop oldu.

İşte Nihat Özdemir’in listesi:

Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffet Nasıroğlu, Hamit Altıntop, Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Alkın Kalkavan, Erdal Bahçıvan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Yılmaz Büyükaydın