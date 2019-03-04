TFF Başkanlığı için sürpriz aday

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa eden Yıldırım Demirören’in ardından geçici olarak göreve gelen Hüsnü Güreli’nin, koltuğunu Haziran ayında devredeceği öğrenilirken, şu anda başkanlık için net bir adayın ortaya çıkmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

HAKAN ÜNSAL İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Sosyal medyada yapılan anketlerde sürekli ön plana çıkan ve çevresinden gelen tavsiyelere uyarak adaylığını açıklayan Sinan Vardar’ın ardından futbolseverlerin gönlünde yatan bir diğer ismin Hakan Ünsal olduğu görülüyor. Şu anda Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanlığını yapan ve yönetim kurulunda Tümer Metin, Ümit Davala, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Serhat Akın gibi eski başarılı futbolcularla yer veren Ünsal’ın, adının TFF Başkanlığı ile anılması dikkatlerden kaçmazken 46 yaşındaki yöneticinin bu prestijli göreve sıcak bakması kulislerin hareketlenmesine neden oldu.

"FUTBOLUN İÇERİSİNDEN GELEN BÜTÜN İSİMLER BİZDE"

Hakkında ‘TFF Başkanlığı için en uygun isimlerden biri’ yorumları yapılan Hakan Ünsal TM Dijital Haber Merkezi’ne açıklamalarda bulundu. Görev verilmesi halinde elinden gelen bütün özveriyi göstereceğini ifade eden Ünsal, Türkiye Futbol Federasyonu’na profesyonel, işini bilen ve futbolun içerisinden gelen isimlerle hizmet edebileceklerini belirtti.

İşte Hakan Ünsal’ın diğer açıklamaları…

Dernekle ilgili toplantılarda bir araya geldiğimizde bu işe nasıl girebiliriz diye hep konuşmuştuk. Görev verilmesi halinde Türk futboluna katkıda bulunmaya hazırız. Dernek kültüründe de çok şeyler öğrendik, bu işlerin nasıl yürüdüğü analiz ettik. Yurt dışından kendimize örnekler aldık. Zaten mevcut hali hazırda bir kadromuz var, hepsi futbolun içinden gelen sorunları bilen ve ne yapılması gerektiğini anında çözebilecek isimler. Dikkat ederseniz Türk futbolunda ne zaman büyük başarılar yakalanmışsa bu başarıların altında hep biz varız. Teklif gelirse, kapımız çalınırsa biz hazırız. Sorunları biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz.

Basketbolla futbol arasında büyük farklar var, fakat oraya basketbolun içerisinden gelen kariyerinde büyük başarılara imza atan yöneticiler geldi ve ülke olarak sürekli olarak çıkışa geçtik. Futbolda da bunun yapılması mümkün.