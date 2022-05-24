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Spor

TFF Başkanlığı için sürpriz isim! Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştu

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için geçiyor. Mehmet Büyükekşi'den bu iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

Sporx24 Mayıs 2022 Salı 16:56 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran'da seçime gidecek. Seçim öncesi henüz resmi bir aday çıkmazken, gündeme Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı geldi.

"TFF BAŞKANI OLMAMI TALEP EDİYORLAR"

Büyükekşi, Sporx'e yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı için adımın geçmesi beni mutlu etti. Kulüplerden de bana telefonlar geliyor. Benim bu işi layıkıyla yapacağıma inanan arkadaşlarımız TFF başkanı olmamızı talep ediyor. Onlarında bu ilgisine ve güvenine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARARIMI VERECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden 61 yaşındaki tecrübeli yönetici, "Sonuçta konu Türk futbolu ve çok hassas bir yer. Zamanın daraldığının farkındayım. Önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz kararımı vereceğim." diye konuştu.

Birçok kulüp başkanı tarafından başkanlığa aday olması istenen Mehmet Büyükekşi'nin vereceği karar, şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

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