Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran'da seçime gidecek. Seçim öncesi henüz resmi bir aday çıkmazken, gündeme Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı geldi.

"TFF BAŞKANI OLMAMI TALEP EDİYORLAR"

Büyükekşi, Sporx'e yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı için adımın geçmesi beni mutlu etti. Kulüplerden de bana telefonlar geliyor. Benim bu işi layıkıyla yapacağıma inanan arkadaşlarımız TFF başkanı olmamızı talep ediyor. Onlarında bu ilgisine ve güvenine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARARIMI VERECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden 61 yaşındaki tecrübeli yönetici, "Sonuçta konu Türk futbolu ve çok hassas bir yer. Zamanın daraldığının farkındayım. Önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz kararımı vereceğim." diye konuştu.

Birçok kulüp başkanı tarafından başkanlığa aday olması istenen Mehmet Büyükekşi'nin vereceği karar, şimdiden merakla beklenmeye başlandı.