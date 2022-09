TFF binasına ateş eden saldırgan tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen C. U. hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

C. U.'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından C. U. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan C. U. mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Mahkeme C. U.'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı, hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.