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Spor

TFF, Cüneyt Çakır'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Cüneyt Çakır için bir tebrik mesajı yayımladı.

11 Ağustos 2023 Cuma 01:47 - Güncelleme:
TFF, Cüneyt Çakır'ı tebrik etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Cüneyt Çakır'ı tebrik etti.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türk hakemliğinin zirve noktasına çıkan, Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden Cüneyt Çakır'ı, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederiz. 28 yıllık hakemlik kariyerinde sayısız başarılar elde eden Cüneyt Çakır'a federasyonumuza ve Türk hakemlik müessesine verdiği üstün hizmetlerden dolayı teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz."

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