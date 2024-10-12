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Spor

TFF duyurdu! A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı, Kaan Ayhan'ın ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İşte detaylar...

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
TFF duyurdu! A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."

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