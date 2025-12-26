İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

TFF duyurdu! Bahis oynayan hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı. Listede Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da yer aldı.

26 Aralık 2025 Cuma 20:25
TFF duyurdu! Bahis oynayan hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı. Listede Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da yer aldı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

