Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.
DEV DERBİNİN HAKEMİ: CİHAN AYDIN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer çeyrek final maçlarının hakemleri:
Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün