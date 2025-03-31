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Spor

TFF duyurdu! Dev derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. İşte çeyrek finalin dev derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının hakemi...

31 Mart 2025 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Dev derbinin hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

DEV DERBİNİN HAKEMİ: CİHAN AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer çeyrek final maçlarının hakemleri:

Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

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