Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

DEV DERBİNİN HAKEMİ: CİHAN AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer çeyrek final maçlarının hakemleri:

Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün