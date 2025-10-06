TFF, Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltının VAR konuşmaları;
VAR: "Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "
Halil Umut Meler: "Tamam. "
VAR: "Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Evet, ben aççıkken gördüm evet. "
VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."
VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."
Halil Umut Meler: "Evet gördüm, eli normal evet. "
VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."
Halil Umut Meler: "Evet, durdur."
Halil Umut Meler: "Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "
VAR: "Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "
Halil Umut Meler: "Okey evet tamam, peanltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."
VAR: "Doğrudur hocam."