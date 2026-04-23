  • TFF duyurdu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu
TFF duyurdu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. MHK'dan yapılan açıklamaya göre hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

