İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! Günün maçlarının VAR'ları belli oldu
Spor

TFF duyurdu! Günün maçlarının VAR'ları belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Göztepe ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Günün maçlarının VAR'ları belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

İşte günün diğer maçlarında görev alacak VAR hakemleri:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.