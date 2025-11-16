İSTANBUL 18°C / 12°C
  Spor
Spor

TFF duyurdu! Hakan Çalhanoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılarda kadroya Ümit Milli Takımı'ndan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek dahil edildi. İşte detaylar...

AA16 Kasım 2025 Pazar 15:39 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı.

Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

