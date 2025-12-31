İSTANBUL 5°C / -2°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! İşte ara transfer dönemi harcama limitleri
Spor

TFF duyurdu! İşte ara transfer dönemi harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. İşte detaylar...

31 Aralık 2025 Çarşamba 14:52
TFF duyurdu! İşte ara transfer dönemi harcama limitleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımları için 2. transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

Süper Lig'de ara transfer dönemi için en fazla harcama limiti Galatasaray'a verilirken, en düşük limit Eyüpspor'a verildi. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limiti:

