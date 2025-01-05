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Spor

TFF duyurdu! İşte Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün görev yapacak VAR hakemlerini duyurdu. Fenerbahçe-Hatayspor maçında VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 12:22 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmada VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR'da da Esat Sancaktar görev yapacak.

İşte günün diğer VAR hakemleri:

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