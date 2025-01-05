Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmada VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR'da da Esat Sancaktar görev yapacak.