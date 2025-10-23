İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 10. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. İşte detaylar...

AA23 Ekim 2025 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 10. hafta hakemleri
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

