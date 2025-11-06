İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

AA6 Kasım 2025 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de 12. hafta hakemleri
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

